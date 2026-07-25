Arman Durmisi, nato nel 2008, ha esordito in Prima Squadra con lo Standard Liegi durante una partita amichevole contro la Juventus. Il tecnico Luciano Spalletti lo ha schierato dal primo minuto, lasciandolo in campo per un tempo. La Juventus ha ottenuto una vittoria nel test, mentre il giovane attaccante ha fatto il suo debutto ufficiale con la squadra belga.

di Mauro Munno , rimasto in campo per un tempo. Nel successo ottenuto dalla Juventus nel test amichevole contro lo Standard Liegi, il tecnico Luciano Spalletti ha sorpreso tutti lanciando dal primo minuto il giovanissimo Arman Durmisi. L’attaccante albanese classe 2008 è stato chiamato a guidare l’attacco bianconero complice l’assenza di Loïs Openda, rimasto in tribuna in virtù del suo imminente passaggio in prestito al Lione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Una prima frazione di grande sacrificio. Impiegato nel ruolo di riferimento centrale dell’attacco, il giovane calciatore ha vissuto una partita fatta di grande generosità ma con pochissime gratificazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Durmisi all’esordio in Prima Squadra con lo Standard Liegi: la partita dell’attaccante classe 2008 della Juventus

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