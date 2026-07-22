Kenan Yildiz non ha partecipato all'amichevole contro lo Standard Liegi, rimanendo ancora a parte del gruppo. Il giocatore turco, numero 10, non è stato schierato in questa partita di preparazione. La sua assenza riguarda l'intera sessione di allenamento e le attività con la squadra, senza ulteriori dettagli sulla durata del suo recupero o motivazioni specifiche. La sua presenza in campo è prevista in futuro, ma al momento non ci sono date ufficiali.

I tifosi della Juventus dovranno pazientare per vedere Kenan Yildiz in campo con la nuova maglia rosa, quella da trasferta. Il dieci turco, simbolo e uomo immagine della Signora, è stato tra i testimonial del lancio della divisa da trasferta 2026-27, ma è appena rientrato dalle vacanze post Mondiale, in questi giorni si sta allenando a parte per i postumi della tendinopatia al ginocchio e sabato sarà soltanto spettatore nell’amichevole in casa dello Standard Liegi. Dopo il test in Svizzera (Basilea), ecco l’appuntamento in Belgio. Luciano Spalletti affronterà l’impegno, il penultimo in Europa prima della tournée di agosto tra Cina (Hong Kong) e Australia (Perth), senza la stellina e con un attacco già in emergenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juventus, Yildiz ancora a parte: salta l'amichevole con lo Standard Liegi

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