Svolta nel duplice omicidio di Covo | arrestato a Birmingham il presunto killer era in fuga da aprile

Nella serata di mercoledì 22 luglio 2026, a Birmingham, nel Regno Unito, è stato arrestato un uomo di origini indiane, classe 1997, ricercato per il duplice omicidio avvenuto a Covo. L’uomo era in fuga dal mese di aprile e ora si trova in custodia, dopo essere stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine. La polizia ha confermato il suo fermo, che segue un’indagine ancora in corso.

Nella serata di mercoledì 22 luglio 2026, a Birmingham, nel Regno Unito, è stato arrestato S. G., cittadino indiano classe 1997, destinatario di un mandato di arresto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito delle indagini sul duplice omicidio avvenuto a Covo davanti al centro culturale sikh “Gurudwara Mata Sahib Kaur Ji”. L’uomo tratto in arresto è indagato per il duplice omicidio di Singh Rajinder, 47 anni, e Singh Gurmit, 48 anni, nonché per il tentato omicidio di Singh Suchet, rimasto coinvolto nella sparatoria. I fatti risalgono alla notte del 17 aprile 2026 quando le due... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Duplice omicidio di Covo: le immagini dell'agguato

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