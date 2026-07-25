due cantine per capire il collio

Il Collio si trova nella provincia di Gorizia, tra i fiumi Isonzo e Judrio, vicino alla Slovenia. È una regione collinare composta da due cantine che permettono di conoscere meglio questa zona vinicola. La superficie è limitata, ma il suo territorio si estende su un’area che ospita numerose vigne e aziende di produzione di vino. La zona è caratterizzata da terreni collinari e clima favorevole alla coltivazione della vite.

Il Collio è piccolo, sì: ma solo sulla carta. Intanto, prima cosa, dove siamo? Per i digiuni di geografia siamo in provincia di Gorizia, in quella fascia di colline che corre tra L’Isonzo, lo Judrio e il confine con la Slovenia. Basterebbe attraversarne un pezzo in macchina, magari passando da Farra d’Isonzo a Dolegna del Collio, per accorgersi che le distanze – brevi – qui dicono poco o niente. Basta mezz’ora e cambia, se non tutto, molto. Però dicevamo: da una parte l’Isonzo, dall’altra lo Judrio, a nord la Slovenia, più in là Trieste e l’Adriatico. Il Collio è così una denominazione piccola e storica, istituita nel 1968 nella provincia di Gorizia, che non va tanto misurata in ettari, quanto in differenze. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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