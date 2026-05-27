Asta Moncaro, la vendita delle cantine si è interrotta a metà, poiché due delle aziende coinvolte non hanno mostrato interesse. L’operazione si svolge a Montecarotto, in provincia di Ancona, ma il percorso per salvare lo storico patrimonio vitivinicolo marchigiano continua a essere incerto e complicato. La procedura di vendita resta in sospeso, con alcuni soggetti ancora non coinvolti o disinteressati all’acquisto.

Ancona, 27 maggio 2026 – Il futuro della Moncaro ricomincia a scriversi a partire da Montecarotto, ma la partita per la salvezza dello storico patrimonio vitivinicolo marchigiano resta aperta e complessa. La prima asta ha registrato un punto di svolta fondamentale: la cantina di Montecarotto è stata ufficialmente venduta, aggiudicata alla neonata cooperativa Uve Unite, e anche alcuni lotti dei vigneti sono stati assegnati positivamente. Restano invece ancora invenduti gli altri due poli strategici del gruppo, ovvero le cantine di Acquaviva Picena e di Camerano, per le quali si dovrà procedere con nuove aste. Sulla vicenda e sugli scenari futuri è intervenuto il presidente di Cia Marche, Alessandro Taddei, esprimendo soddisfazione per il primo traguardo ma mantenendo alta l’attenzione sulle tappe successive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asta Moncaro, svolta a metà: due cantine non fanno gola

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