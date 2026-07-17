La Rai sceglie ancora Lele Adani per la finale tra Spagna e Argentina | ma è servizio pubblico?

Per la finale tra Spagna e Argentina, in programma domenica, la Rai ha confermato Lele Adani come commentatore, insieme a Alberto Rimedio. Questa coppia aveva già commentato la semifinale, che ha suscitato polemiche.

Spagna-Argentina di domenica sarà raccontata su Rai 1 da Alberto Rimedio e Lele Adani, la stessa coppia della semifinale finita al centro delle polemiche. Una scelta legittima, che però riapre una domanda che riguarda tutti: fin dove può spingersi il tono di una telecronaca pagata dal canone?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Argentina in finale ai Mondiali 2026, la telecronaca di Lele Adani divide il web dopo la rimonta sull’InghilterraNella semifinale del Mondiale 2026, l'Argentina ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, conquistando l'accesso alla finale.

Temi più discussi: La Rai sceglie ancora Lele Adani e Alberto Rimedio per la finale tra Spagna e Argentina: ma è servizio pubblico?; La telecronaca di Lele Adani: ma perché indignarsi?; Inghilterra-Argentina, pioggia di critiche per Adani impazzito in telecronaca: La Selección non accetta un 'no' come risposta; Lele Adani e la telecronaca sguaiata per l’Argentina: invoca lo spirito di Maradona, Rimedio imbarazzato.

Sui social si riaccende la discussione su Lele #Adani, che ai gol dell'Argentina contro l'Inghilterra esplode in telecronaca sulla Rai Al gol del pareggio: Non è mai finita con l'Argentina! Non è mai finita con la Selección! Il cuore dei campioni del mondo! Enzo x.com

Adani sfatto in Tv dopo la telecronaca di Inghilterra-Argentina: A volte non so nemmeno cosa dico. Il commento dell’ex calciatore in diretta ha suscitato obiezioni e polemiche per l’eccessivo trasporto. In collegamento con Antinelli ha chiarito: Mi vengono le p reddit

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