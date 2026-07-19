Lele Adani afono per la finale dei Mondiali bufera sul telecronista e il sospetto del richiamo della Rai

Da virgilio.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, la telecronaca sulla Rai è stata condizionata dalla perdita della voce di uno dei commentatori, un ex calciatore. Nonostante il problema, ha continuato a svolgere la funzione tecnica della trasmissione. La Rai ha ricevuto critiche sui social per la gestione dell’episodio, anche se non sono stati resi pubblici eventuali richiami o interventi ufficiali nei confronti del telecronista.

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La finale dei Mondiali 2026, che ha visto affrontarsi Spagna e Argentina, è stata commentata sulla Rai da Alberto Rimedio e Lele Adani. L’ex calciatore ha svolto la telecronaca tecnica nonostante la poca voce. Si è infatti presentato all’atteso appuntamento sportivo quasi afono. Sui social sono piovute molte critiche, alcune indirizzate anche all’emittente pubblica. Finale dei Mondiali Spagna-Argentina, Lele Adani senza voce: pioggia di critiche La domanda di alcuni utenti: "Perché la Rai non ha sostituito Adani?" Il sospetto del web: Adani è stato richiamato? Finale dei Mondiali Spagna-Argentina, Lele Adani senza voce: pioggia di critiche Su X le ironie e le critiche che hanno avuto come bersaglio Adani e la Rai si sono sprecate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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