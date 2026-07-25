Dove vedere in tv Italia-Cina Finale bronzo Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 09:30 si disputa Italia-Cina, finale bronzo della Nations League di volley femminile 2026. La partita si gioca in diretta, con la Nazionale italiana guidata da Julio Velasco che affronta le padrone di casa, sconfitte 3-0 contro la Turchia nell’ultima gara. La sfida si può seguire in streaming e in tv, ma non sono stati specificati ulteriori dettagli sul canale di trasmissione.

Oggi domenica 26 luglio (ore 09.30) si gioca Italia-Cina, finale bronzo della Nations League 2026 di volley femminile. La Nazionale guidata da Julio Velasco affronterà le padrone di casa, che hanno visto sfumare l’accesso all’ultimo atto della competizione dopo la netta sconfitta per 3-0 subita contro la Turchia. Le azzurre, reduci dalla combattuta semifinale persa al tiebreak contro il Brasile, avranno dunque l’occasione di chiudere il proprio percorso nella Volleyball Nations League 2026 conquistando il gradino più basso del podio. L’avversaria sarà una vecchia conoscenza di questo torneo: la compagine cinese, già affrontata e superata dall’Italia due settimane fa nella gara conclusiva della week 3 disputata ad Hong-Kong. 🔗 Leggi su Oasport.it

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