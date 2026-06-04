Dove vedere in tv Italia-Olanda Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming
La partita tra Italia e Olanda nella Nations League femminile 2026 si terrà prossimamente, dopo che l’Italia ha aperto la stagione contro la Bulgaria. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con orario e programma ancora da confermare. Questa sarà la seconda sfida dell’Italia nel torneo, che vede le azioni della nazionale femminile di volley. La partita si svolgerà in una delle prossime giornate della competizione.
Dopo aver aperto la stagione contro la Bulgaria, l’Italia si appresta a disputare la seconda partita della propria avventura nella Nations League 2026 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo scenderanno in campo a Brasilia nella giornata di sabato 6 giugno (alle ore 01.00 italiane) per fronteggiare i Paesi Bassi: impegno decisamente probante per le ragazze del CT Julio Velasco, che dovranno fare i conti con un avversario di notevole caratura. Riflettori puntati su Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice, ma saranno assenti altre big come la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Paola Egonu, la centrale Anna Danesi, la schiacciatrice Myriam Sylla. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Playoff Mondiali, la gol collection delle semifinali
Notizie e thread social correlati
Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa partita Italia contro Bulgaria nel torneo Nations League femminile di volley 2026 si può seguire in diretta televisiva e in streaming.
Leggi anche: Dove vedere in tv Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming
Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Olanda-Algeria in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni; Lussemburgo-Italia: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l'amichevole; Calcio in TV, torna la Nazionale: dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta.
TORNA LA NAZIONALE DI CLASH! STASERA LIVE ORE 21 POSIDONIA CUP R4 OLANDA vs ITALIA @HomelandCup twitch.tv/haplo_80 youtube.com/live/hfaSG6Tex… #clashofclans #esport #supercell #haplo80 #youtube #youtuber #live #twitch x.com
Radio1 Rai. . #Meteo Caldo torrido in tutta Europa. In Italia allerta in 4 città: domani bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Temperature anomale anche a Parigi, dove 5 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi e due sono morte a facebook
Lussemburgo-Italia: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l'amichevoleGli azzurri tornano in campo 64 giorni dopo il ko di Zenica costato il Mondiale: il ct ad interim Silvio Baldini punta sui suoi ragazzi ... tuttosport.com
Calcio in TV, torna la Nazionale: dove vedere Lussemburgo-Italia in direttaTorna la Nazionale italiana di calcio in tv con l'amichevole contro il Lussemburgo. Tra le altre proposte, l'amichevole Olanda-Algeria e la finale d'andata dei playoff di Serie C. libero.it