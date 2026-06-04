Dove vedere in tv Italia-Olanda Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

La partita tra Italia e Olanda nella Nations League femminile 2026 si terrà prossimamente, dopo che l’Italia ha aperto la stagione contro la Bulgaria. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con orario e programma ancora da confermare. Questa sarà la seconda sfida dell’Italia nel torneo, che vede le azioni della nazionale femminile di volley. La partita si svolgerà in una delle prossime giornate della competizione.