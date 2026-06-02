Dove vedere in tv Italia-Bulgaria Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

La partita Italia contro Bulgaria nel torneo Nations League femminile di volley 2026 si può seguire in diretta televisiva e in streaming. La gara segna il debutto della nazionale italiana in questa edizione del torneo, che si svolgerà durante la prima parte dell’estate. La competizione anticipa gli Europei e assegna il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La programmazione e gli orari sono disponibili sui canali ufficiali e sulle piattaforme di streaming dedicate.

L’Italia si appresta a fare il proprio debutto nella Nations League 2026 di volley femminile, la competizione che ci terrà compagnia nella prima parte dell’estate e che lancerà la volata verso gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le azzurre esordiranno mercoledì 3 giugno (ore 21.30), scendendo sul campo di Brasile per affrontare la Bulgaria: l’avversario è sulla carta ampiamente alla portata della nostra Nazionale, che punta a incominciare al meglio la difesa del titolo. Le ragazze del CT Julio Velasco sono reduci da cinque vittorie in amichevole ottenute nelle ultime settimane e ora... 🔗 Leggi su Oasport.it

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