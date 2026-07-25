Douglas Costa ha annunciato di aver rifiutato l’Inter per trasferirsi alla Juventus. Ha espresso il desiderio che la squadra torni a essere temuta, e ha confermato di preferire ancora Vlahovic come attaccante. L’ex calciatore ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista a Tuttosport, parlando anche del suo stato attuale e delle prospettive future della squadra.

di Francesco Spagnolo Douglas Costa in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport ha parlato di presente e anche di futuro della Juventus. Ecco le dichiarazioni del brasiliano. Una carriera interamente vissuta con il pallone tra i piedi, partita dalle giovanili del Gremio fino ad arrivare all’attuale avventura vissuta da Douglas Costa all’Al-Ittifaq guidato dall’ambizioso Pietro Laterza. L’esterno d’attacco brasiliano non ha ancora perso la fame di grandi sfide e, quando guarda al passato, rivive con gioia le emozioni provate durante gli anni trascorresi alla Juventus. Inserito nel ritiro pre-stagionale nella vicina Bardonecchia, il calciatore ha parlato legame profondo rimasto con il calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Douglas Costa svela: «Ho rifiutato l’Inter per la Juve. Vorrei che i bianconeri tornassero a far paura a tutti. Attaccante? Scelgo ancora Vlahovic»

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