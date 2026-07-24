Douglas Costa ha dichiarato di avere ancora nel cuore la Juventus, definendola un club che gli ha insegnato cosa significa il calcio importante. Nel corso di un’intervista, il giocatore brasiliano ha ripercorso la sua esperienza con la squadra, menzionando l’affetto e la crescita professionale avuti durante il periodo trascorso in maglia bianconera. Nessun dettaglio aggiuntivo su trasferimenti o eventi specifici.

di Francesco Spagnolo Douglas Costa in una lunga intervista a ‘La Stampa’ ha ripercorso la sua avventura con la Juventus. Ecco cosa ha detto il giocatore brasiliano. Il legame tra i grandi campioni e le squadre che ne hanno segnato la carriera non si spegne mai. Lo sa bene Douglas Costa, che nonostante il passare degli anni e le nuove avventure professionali continua a guardare al passato con grande affetto e profonda gratitudine. Attualmente in forza all’Al-Ittifaq, l’esterno brasiliano classe 1990 ha concesso una lunga e interessante intervista ai microfoni de La Stampa.. Parlando della spedizione verdeoro e delle scelte della gestione tecnica, l’ex Juve ha espresso qualche perplessità sulla gestione della stella della Seleção: « Mi ha stupito l’atteggiamento che c’è stato con Neymar: tenuto in dubbio fino all’ultimo dal Brasile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Costa ricorda la Juve: «Un club che ho nel cuore. Mi ha fatto scoprire com’è il calcio che conta»

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DOUGLAS COSTA sceglie il miglior skiller del calcio

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L’ex #Juventus, Douglas #Costa, ha parlato a La Stampa del periodo vissuto in bianconero Ecco le sue parole: La Juve è un club che ho nel cuore, quello che mi ha scoprire cos’è il calcio che conta. L’ambiente italiano è più simile al Brasile #juve x.com

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