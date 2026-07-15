La Juventus ha mostrato interesse per un attaccante svizzero congolese nato nel 2010, attualmente in forza al Lausanne. La società bianconera si sta muovendo per anticipare l’Inter, che già da tempo segue il giocatore. La trattativa riguarda la possibilità di portare l’attaccante in Italia, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sui tempi o sulle condizioni. La corsa per il giovane talento si intensifica tra le due squadre.

di Fabio Zaccaria Tegra Bolongo Juve, pure i bianconeri si iscrivono alla corsa per aggiudicarsi l’attaccante svizzero congolese: c’è da anticipare l’Inter che da tempo lo ha nel mirino. Gli aggiornamenti sulla trattativa. Tempo di mercato non solo per la Prima Squadra ma anche per il settore giovanile bianconero che sta muovendo i primi passi in vista della prossima stagione: dopo un rinforzo ufficiale per la porta, è infatti arrivato il classe 2010 israeliano Yoav Ribak, pare ci sia qualche azione anche riguardante il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Longari sui suoi profili social, la Juventus si sarebbe inserita con forza nella corsa che porta all’attaccante svizzero congolese Tegra Bolongo, attualmente in forza al Lausanne (Losanna). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Tegra Bolongo Juve, i bianconeri sfidano l’Inter per l’attaccante classe 2010 del Lausanne: ecco la situazione

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