Nel 2017, Douglas Costa ha raccontato di essere stato vicino all’Inter, ma di aver scelto la Juventus dopo aver ricevuto una chiamata dai bianconeri. Ha spiegato che, nonostante l’interesse dell’altra squadra, non ha potuto rifiutare l’offerta della Juventus. L’ex esterno ha condiviso questa parte del suo percorso di mercato durante un’intervista a Tuttosport.

Inter News 24 Douglas Costa svela il retroscena di mercato legato all’Inter: ecco le parole dell’ex esterno bianconero. Intervistato da Tuttosport, l’ex esterno offensivo brasiliano Douglas Costa è tornato indietro nel tempo con la memoria, ripensando a un momento cruciale della sua carriera: l’estate del 2017, anno del suo storico approdo in maglia bianconera. « È stata una cosa veloce, ma è nata qualche tempo prima », ha raccontato il giocatore brasiliano, ripercorrendo i primi contatti con la dirigenza piemontese. I contatti con Agnelli e Paratici e l’inserimento dell’Inter. L’interesse del club torinese non è nato per caso, ma ha radici profonde che risalgono a una sfida europea disputata l’anno precedente: « Agnelli e Paratici mi parlarono già al termine di Juve-Bayern Monaco di Champions League del 2016 », ha svelato l’esterno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Douglas Costa ricorda il suo sbarco in Serie A nel 2017: «C’era l’interesse dell’Inter, ma quando chiama la Juve non puoi dire di no»

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