Douglas Costa | Il mio primo contratto era da 100 euro La Juve era devastante mi ha cambiato la vita

Douglas Costa ha ricordato che il suo primo contratto era di soli 100 euro. Ha descritto la Juventus come una squadra che lo ha profondamente cambiato, sottolineando l’esperienza con i bianconeri come decisiva per la sua carriera. Oltre alla Juve, ha menzionato le esperienze con Bayern Monaco e la nazionale brasiliana, partendo dai suoi esordi in Serie D con il Chievo Verona.

Dall'esperienza in Serie D col Chievo Verona ai ricordi delle esperienze con Juventus, Bayern Monaco e Seleçao: Douglas Costa racconta a Fanpage.it senza filtri la sua carriera, il rapporto con Cristiano Ronaldo e Neymar e la futura avventura a Dubai. Il brasiliano mostra un lato nascosto tra aneddoti, rimpianti e retroscena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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