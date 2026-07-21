Dopo gli scontri notturni in piazza Roosevelt, il sindaco ha scritto sui social che la città “ha visto due piazze”. La lettera non menziona gli agenti feriti durante gli scontri né le conseguenze delle violenze. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui danni o sulle azioni delle forze dell’ordine. La comunicazione si concentra sulla distinzione tra la Bologna reale e quanto accaduto durante la protesta.

Bologna, 21 luglio 2026 – Una nuova, lunga lettera affidata anche questa volta ai social. Dopo la notte di guerriglia urbana, a seguito degli scontri dopo la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il sindaco Matteo Lepore parla di una Bologna che “ha visto due piazze”. Un lungo post in cui, tuttavia, colpisce come non ci siano parole di solidarietà verso gli agenti di polizia, con la Questura che ha parlato di 64 feriti, con prognosi da 3 a 35 giorni. La lettera di Lepore dopo gli scontri. “ Piazza Nettuno rappresenta Bologna - scrive il sindaco -. C'erano migliaia di persone che si sono incontrate pacificamente e spontaneamente, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La lettera di Lepore: “Piazza Roosevelt e gli scontri non rappresentano Bologna”. Ma nessuna parola per gli agenti feriti

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