Abderrahim Fakir morto a Bologna scontri tra polizia e manifestanti lanciata bomba carta contro gli agenti 11 feriti – VIDEO

Notizia in breve

A Bologna, durante una manifestazione iniziata come un sit-in davanti alla prefettura e alla questura in piazza Roosevelt, sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti. Alcuni partecipanti hanno lanciato una bomba carta contro gli agenti in tenuta antisommossa. In seguito, un manifestante è morto e sono stati registrati 11 feriti. La polizia ha risposto con interventi di contenimento, mentre la situazione si è fatta tesa. Sono stati diffusi anche dei video dell’accaduto.