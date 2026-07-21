Abderrahim Fakir morto a Bologna scontri tra polizia e manifestanti lanciata bomba carta contro gli agenti 11 feriti – VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, durante una manifestazione iniziata come un sit-in davanti alla prefettura e alla questura in piazza Roosevelt, sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti. Alcuni partecipanti hanno lanciato una bomba carta contro gli agenti in tenuta antisommossa. In seguito, un manifestante è morto e sono stati registrati 11 feriti. La polizia ha risposto con interventi di contenimento, mentre la situazione si è fatta tesa. Sono stati diffusi anche dei video dell’accaduto.

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La manifestazione, iniziata come un sit-in davanti a prefettura e questura in piazza Roosevelt, è degenerata quando alcuni manifestanti hanno lanciato una bomba carta contro gli agenti schierati in tenuta antisommossa. La polizia ha risposto con cariche, idranti e lacrimogeni nel tentativo di disper. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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