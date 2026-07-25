Un nuovo progetto mira a rafforzare le politiche rivolte alle donne in carcere, con l’obiettivo di garantire loro un accesso equo ai servizi sanitari, ai programmi formativi e alle opportunità lavorative. Il progetto prevede anche la tutela della maternità e delle relazioni con i figli, oltre a potenziare il supporto psicologico. Sono previsti strumenti concreti per facilitare il reinserimento sociale e migliorare le condizioni di vita delle donne detenute.

Rafforzare le politiche dedicate alle donne detenute, garantire pari accesso ai servizi sanitari, ai percorsi formativi e lavorativi, tutelare la maternità e la relazione con i figli, potenziare il supporto psicologico e costruire strumenti concreti per il reinserimento sociale. Sono questi gli obiettivi della risoluzione presentata dalla consigliera regionale del Partito Democratico e portavoce regionale delle Donne Democratiche Marcella Zappaterra e sottoscritta da tutte le consigliere di maggioranza e dai capigruppo Paolo Calvano (Pd) e Simona Larghetti (Avs), per chiedere alla Regione Emilia-Romagna di farsi promotrice, nei confronti del Governo e dell’amministrazione penitenziaria, di un piano di interventi dedicato alla condizione femminile negli istituti di pena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donne detenute, il progetto: "Salute e reinserimento, servono percorsi specifici"

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