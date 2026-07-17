Salute femminile | percorsi di benessere e cliniche per donne che puntano a superare il gender health gap in Italia

In Italia, esistono cliniche dedicate alla salute femminile che cercano di ridurre il divario di genere nella medicina. Il corpo femminile ha caratteristiche biologiche uniche che incidono sulla suscettibilità a diverse malattie, sulla risposta ai farmaci, sul sistema immunitario e sui sintomi. Questi percorsi di benessere mirano a offrire servizi specifici per le esigenze delle donne, affrontando le differenze biologiche e migliorando l’assistenza sanitaria dedicata.

Oggi sappiamo che il corpo femminile presenta caratteristiche biologiche specifiche che influenzano il rischio di sviluppare molte patologie, la risposta ai farmaci, il sistema immunitario e persino la manifestazione dei sintomi. Basti pensare alle fluttuazioni ormonali. Gli ormoni funzionano infatti come dei messaggeri chimici del corpo che condizionano energia, appetito, sonno, umore e metabolismo. Comprendere queste variazioni può aiutare a personalizzare prevenzione, alimentazione, attività fisica e percorsi terapeutici evitando approcci standardizzati. Per questo oggi si parla di Precision Women's Health, un metodo che applica i... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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AL SAN CARLO DI POTENZA PARTE IL PERCORSO BENESSERE PER LE DONNE IN CHEMIOTERAPIA

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