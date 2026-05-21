Il progetto Iesa di Firenze festeggia vent’anni di attività, mantenendo il suo ruolo come una delle iniziative più durature nel settore della salute mentale a livello locale. Attivo da due decenni, il progetto si focalizza sulla creazione di una rete di famiglie coinvolte nel processo di reinserimento dei pazienti. La sua presenza sul territorio toscano ha contribuito a sostenere le persone con problemi di salute mentale e a favorire un collegamento tra servizi e famiglie.

FIRENZE – Il progetto Iesa Firenze compie 20 anni e continua a rappresentare una delle esperienze più consolidate della salute mentale territoriale in Toscana. Oggi (21 maggio), nell’ambito della manifestazione Cooperazione in Festa in programma in piazza Santa Maria Annunziata, le psicologhe e psicoterapeute Sara Binazzi e Virginia Quaranta racconteranno al pubblico il percorso sviluppato dalla Asl Toscana centro dal 2006. Iesa è l’acronimo di Inserimento Eterofamiliare Supportato e Assistito, un modello che punta a favorire il reinserimento sociale di persone adulte con disturbi psichici attraverso l’accoglienza in contesti familiari idonei. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Salute mentale, 20 anni del progetto Iesa a Firenze: rete di famiglie per il reinserimento dei pazienti

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