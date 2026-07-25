Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo, in Valle d’Itria, in Puglia. La cerimonia si è svolta in una località scelta dalla coppia, che sta insieme da diversi anni. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui alcuni noti nel mondo dello sport, come il calciatore Haaland. La coppia ha confermato il matrimonio attraverso le proprie piattaforme social.

Gigio Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante in Puglia. La location scelta dai due, che stanno insieme da molti anni, è Locorotondo, in Valle d’Itria. Il legame tra il portiere del Manchester City e della Nazionale e la sposa è nato a Castellamare di Stabia quando entrambi erano ragazzini e poi cresciuto tra Milano, Parigi e Manchester, le città in cui il portiere è cresciuto professionalmente, in questo ultimo periodo vestendo la maglia del City. Gli ospiti vip: spicca Haaland. Donnarumma con Haaland (Foto APDave Thompson) Tantissimi ospiti hanno animato la festa, da Erling Haaland a Pio e Amedeo. A sorpresa anche due cantanti internazionali hanno acceso l’entusiasmo di tutti gli invitati, il rapper portoricano Ozuna e il re della trap italiana Sfera Ebbasta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia. Tanti i vip alle nozze, anche Haaland

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Donnarumma e Alessia Elefante: nozze blindate in Puglia tra sport, esclusività e ospiti vip

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Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi in Puglia, i dettagli delle nozze da sogno: look firmati Dolce & Gabbana, lo show di Sfera Ebbasta e Haaland e tutti gli ospiti vipIl matrimonio tra il portiere del Manchester City e la sua compagna si è svolto in Puglia, tra ulivi secolari e borghi bianchi della Valle d’Itria.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo: tanti vip del calcio nel paese in festa, da Haaland a ManciniGianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa madre di San Giorgio Martire a Locorotondo.

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia; Tanti applausi per il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Il portiere della Nazionale italiana e del Manchester City si è sposato con la compagna nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire di Locorotondo. Centinaia di curiosi e tifosi hanno; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonio; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi: tutto sul matrimonio del calciatore azzurro.

A Locorotondo, in Puglia, il capitano della Nazionale di calcio, Gigio Donnarumma, ha sposato Alessia Elefante. Elegantissimi entrambi: lui con un completo spezzato e giacca doppiopetto; lei, in abito da sposa principesco, ha riportato in auge il più classico d x.com

Borgo in festa a Locorotondo, Donnarumma e Alessia Elefante sposi reddit

Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia. Tanti i vip alle nozze, anche HaalandGigio Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante in Puglia. La location scelta dai due, che stanno insieme da molti anni, è Locorotondo, in Valle d'Itria. lapresse.it

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