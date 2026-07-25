Donnarumma si sposa ma la giornalista annuncia i suoi funerali | il video del lapsus choc della Rai diventa virale

Da screenworld.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una trasmissione televisiva, una giornalista ha accidentalmente annunciato i funerali di un noto calciatore, invece di parlare del suo matrimonio. Il video del lapsus è diventato virale sui social, suscitando numerose reazioni. La gaffe ha avuto luogo mentre si trattava di eventi legati alla vita privata del giocatore. La Rai non ha commentato l'accaduto, e il clip rimane tra le più condivise delle ultime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un lapsus che nessuno si aspettava, un momento di televisione destinato a rimanere negli annali delle gaffe più esilaranti della Rai. E tutto è accaduto in diretta nazionale, durante l’edizione delle 11 del TG2 del 24 luglio 2026, mentre l’Italia si preparava a seguire uno degli eventi mondani più attesi dell’estate: il matrimonio religioso tra Gigio Donnarumma, portiere della nazionale e del Manchester City, e la sua storica compagna Alessia Elefante. Protagonista involontaria del momento trash è stata Donatella Cupertino, inviata del TG2 Sport spedita in Puglia, nel suggestivo borgo di Locorotondo in provincia di Bari, per raccontare i preparativi delle nozze vip. 🔗 Leggi su Screenworld.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gaffe in diretta al matrimonio di Donnarumma: l’inviata Rai dice “funerali” e il video diventa viraleDurante la trasmissione in diretta di un matrimonio, un’inviata Rai ha pronunciato la parola “funerali” invece di “festa”.

Leggi anche: Gaffe clamorosa sul matrimonio di Gigio Donnarumma su Rai 2: «Tra poco i funerali del capitano della Nazionale», video virale

Temi più discussi: Oggi Donnarumma si sposa: in Puglia presenti anche Maldini e Guardiola dopo il no. C'è Haaland ma non solo; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia; Gigio e Alessia Elefante si sposano: il sì in Puglia. Tra gli invitati Haaland, Maldini, Guardiola, Barella; Donnarumma si sposa: data, location e ospiti, tutto quello che sappiamo.

donnarumma si sposa maDonnarumma si sposa, ma la giornalista annuncia i suoi funerali: il video del lapsus choc della Rai diventa viraleUn lapsus che nessuno si aspettava, un momento di televisione destinato a rimanere negli ... msn.com

donnarumma si sposa maGigi Donnarumma si sposa: Locorotondo blindata per le nozze con Alessia ElefanteIl portiere della Nazionale e del Manchester City dirà sì in Puglia tra gli invitati attesi anche grandi nomi del calcio internazionale ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web