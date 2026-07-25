Donnarumma si sposa ma la giornalista annuncia i suoi funerali | il video del lapsus choc della Rai diventa virale

Durante una trasmissione televisiva, una giornalista ha accidentalmente annunciato i funerali di un noto calciatore, invece di parlare del suo matrimonio. Il video del lapsus è diventato virale sui social, suscitando numerose reazioni. La gaffe ha avuto luogo mentre si trattava di eventi legati alla vita privata del giocatore. La Rai non ha commentato l'accaduto, e il clip rimane tra le più condivise delle ultime settimane.

Un lapsus che nessuno si aspettava, un momento di televisione destinato a rimanere negli annali delle gaffe più esilaranti della Rai. E tutto è accaduto in diretta nazionale, durante l’edizione delle 11 del TG2 del 24 luglio 2026, mentre l’Italia si preparava a seguire uno degli eventi mondani più attesi dell’estate: il matrimonio religioso tra Gigio Donnarumma, portiere della nazionale e del Manchester City, e la sua storica compagna Alessia Elefante. Protagonista involontaria del momento trash è stata Donatella Cupertino, inviata del TG2 Sport spedita in Puglia, nel suggestivo borgo di Locorotondo in provincia di Bari, per raccontare i preparativi delle nozze vip. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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