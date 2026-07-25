Il portiere della nazionale ha partecipato a una festa che si è svolta a Masseria Pettolecchia, tra Fasano e Savelletri. Durante l'evento, ha duettato con un rapper noto, mentre comici e altri ospiti hanno partecipato a momenti di intrattenimento con un calciatore di grande fama. La serata è proseguita fino a tarda notte, con musica e celebrazioni.

A masseria Pettolecchia, nelle campagne fra Fasano e Savelletri, la scatenata festa del numero uno della Nazionale si è conclusa a notte fonda. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

© Bari.repubblica.it - Donnarumma che duetta con Sfera, Pio e Amedeo mattatori con Haaland: le nozze scatenate del portiere

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