Donna trovata morta sul marciapiede indagini in corso | sul posto Squadra Mobile e magistrato

Una donna di circa 50 anni di nazionalità ucraina è stata trovata morta questa mattina sul marciapiede di Viale dell’Università a Benevento. Sul posto sono intervenuti la Squadra Mobile e un magistrato. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali segni di violenza o circostanze sospette. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna di nazionalità ucraina, di circa 50 anni, è stata trovata priva di vita questa mattina sul marciapiede in Viale dell’Università a Benevento. Al momento l’ipotesi prevalente sarebbe quella di un malore improvviso, ma gli investigatori non escludono alcuna possibilità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’accaduto. È atteso anche l’arrivo del pubblico ministero di turno, che coordinerà gli accertamenti e valuterà gli ulteriori provvedimenti da adottare. Le cause del decesso restano ancora da chiarire. Solo al termine degli accertamenti medico-legali sarà possibile stabilire con certezza se la morte sia riconducibile a cause naturali o se vi siano elementi che rendano necessario approfondire altre ipotesi investigative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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