Una donna di circa quarant’anni, trovata gravemente ferita nella sua abitazione di Melegnano giovedì, è deceduta all’ospedale Niguarda di Milano. La madre l’aveva trovata in condizioni critiche e aveva chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per determinare le cause delle ferite. La vittima è deceduta nelle ultime ore senza aver ripreso conoscenza. Nessun dettaglio sulle circostanze che hanno portato alla situazione di emergenza è stato reso noto.

È morta all’ospedale Niguarda di Milano la donna di circa quarant’anni trovata gravemente ferita nella sua abitazione di Melegnano, nel Milanese, giovedì dalla madre. A dare l’allarme sono stati i familiari, rientrati in casa e insospettiti dal silenzio della parente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. La quarantenne è arrivata in condizioni disperate e i medici ne hanno successivamente dichiarato il decesso. Nell’appartamento sono intervenuti anche i carabinieri e gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non sarebbero stati rilevati segni di effrazione sulla porta d’ingresso né elementi riconducibili alla presenza di altre persone nell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morta la donna trovata ferita in casa dalla madre a Melegnano (Milano), indagini in corso

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GRAVI LE CONDIZIONI DELLA DONNA TROVATA FERITA IN CORTILE, CONTINUANO LE INDAGINI | 05/12/2025

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