Una giornalista ha pronunciato erroneamente “funerali” invece di “nozze” durante una diretta televisiva dedicata al matrimonio di un portiere della nazionale. La frase è stata detta circa cinque ore prima dell’evento reale. La giornalista ha spiegato di essere stata emozionata e ha ricevuto solidarietà dai vertici della Rai. Ha anche espresso il desiderio di portare fortuna al calciatore e alla sua compagna.

«Tra poco più di cinque ore si svolgeranno i funerali di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia». Bastano poche parole, pronunciate al posto di quelle giuste, perché una diretta televisiva sul matrimonio del portiere della nazionale diventi un caso social. Donatella Cupertino, giornalista della Tgr Puglia, aveva naturalmente intenzione di annunciare le nozze. Il lapsus, però, è stato registrato, rilanciato e trasformato in uno dei video più condivisi della giornata. Per lei il collegamento da Locorotondo aveva anche un significato personale: «Sono originaria di qui, era una doppia emozione. Aveva appena piovuto, ero tutta bagnata, ma non cerco giustificazioni». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Donatella Cupertino, la giornalista della gaffe sui «funerali» (e non le nozze) di Donnarumma: «Ero emozionata, solidarietà dai vertici Rai. A Gigio e Alessia spero di portare fortuna»

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Gaffe della giornalista, il matrimonio di Gigio Donnarumma diventa il suo funerale - RTL 102.5

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