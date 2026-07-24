Una clamorosa e involontaria gaffe giornalistica ha caratterizzato la diretta del Tg Sport in onda su Rai2 nella mattinata del 24 luglio. L’inviata Donatella Cupertino, collegata dal comune pugliese di Locorotondo, ha confuso il matrimonio del calciatore Gianluigi Donnarumma e della compagna Alessia Elefante con una cerimonia funebre, annunciando in diretta televisiva l’imminente svolgimento dei funerali. Gaffe di Donatella Cupertino al Tg Sport su Rai2 Il matrimonio di Donnarumma ed Elefante I vip presenti alle nozze del portiere Gaffe di Donatella Cupertino al Tg Sport su Rai2 Nel corso dell’edizione delle 11.00, la giornalista si è collegata con lo studio per aggiornare il pubblico sull’evento mondano dell’estate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gaffe di Donatella Cupertino al Tg Sport su Rai2: "Tra poco funerali di Gigio Donarumma e della compagna"

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