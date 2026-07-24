Matrimonio Donnarumma gaffe della giornalista Donatella Cupertino | Tra poco funerali di Gigio e della compagna - VIDEO

Durante una diretta, la giornalista Donatella Cupertino ha erroneamente annunciato che si sarebbero svolti i funerali di Gigio Donnarumma e della sua compagna, invece del matrimonio. L'evento si è tenuto a Locorotondo, in Puglia, e la giornalista si trovava sul posto per coprire il matrimonio. La confusione riguarda l'annuncio di un funerale invece dell'evento nuziale.

Gaffe clamorosa in diretta dell'inviata del Tg Rai Sport Donatella Cupertino, presente a Locorotondo, in Puglia, per il matrimonio di Gigio Donnarumma con la compagna Alessia Elefante. "Per il momento è ancora accessibile l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia". La reporter non si è accorta del lapsus ed è andata avanti con il collegamento, mentre sul web sono tantissimi coloro che hanno fatto notare la gaffe. Donnarumma e la sua fidanzata hanno scelto la Puglia come tappa per dirsi "sì". I due si sono sposati nella chiesa Madre di San Giorgio Martire dopo il rito civile celebrato lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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