Donald Trump l’annuncio che fa calare il gelo al gala con i giornalisti | Voglio ricandidarmi | ho già vinto tre volte – Il video

Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato di voler ricandidarsi nel 2028, indossando un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028”. L’ex presidente ha affermato di aver già vinto tre volte le elezioni presidenziali. L’evento si è svolto davanti a un pubblico di giornalisti e ospiti, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni tra i presenti e sui social media.

Colpo di scena alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, dove Donald Trump ha indossato un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028”. Nelle battute finali del suo intervento, durato poco più di un’ora, il presidente ha lasciato intendere al gala con i corrispondenti della Casa Bianca di puntare a un terzo mandato: «È questa la mia intenzione. E questa è. la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po’. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo». Trump parla di tre volte, sempre convinto di aver battuto Joe Biden alle Presidenziali del 2020, contestate fino a portare agli scontri di Capitol Hill. 🔗 Leggi su Open.online

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