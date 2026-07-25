Domani si terrà un test a Karlshruhe, mentre il dirigente dell’Inter, Beppe Marotta, si trova nel ritiro tedesco dell’Inter. L’agente di Romero ha incontrato il dirigente responsabile dell’area tecnica, Ausilio. Nel ritiro si è verificata una staffetta tra i membri della dirigenza: ieri, dopo pranzo, è arrivato il presidente Marotta, che ha seguito l’allenamento pomeridiano.

Staffetta fra dirigenti nel ritiro tedesco dell’ Inter. Ieri dopo pranzo a Donaueschingen è arrivato il presidente Beppe Marotta, che ha assistito all’allenamento pomeridiano. Il numero uno del club seguirà la squadra anche a Karlsruhe dove i campioni d’Italia domani pomeriggio giocheranno al BBBank Wildpark (sold out) contro i padroni di casa, partita che chiuderà la prima fase della preparazione estiva. E’ tornato in Italia il direttore sportivo Piero Ausilio anche perché a Milano lo attendeva Ciro Palermo, il procuratore argentino di Cristian Romero. Il difensore argentino classe 1998 è diventato il primo obiettivo, l’Inter ci lavora in maniera concreta e ha avuto contatti col Tottenham che ha fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sport.quotidiano.net - Domani test a Karlshrue. Marotta con l’Inter nel ritiro tedesco. Pressing su Romero: l’agente vede Ausilio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, asse caldo con il Tottenham: Spence e Romero nel mirino, ma i costi frenano MarottaL’Inter sta trattando con il Tottenham per portare in nerazzurro Spence e Romero.

Mercato Inter, blitz di Ausilio nel ritiro in Germania per fare il punto con ChivuNel ritiro in Germania, il direttore sportivo dell’Inter ha incontrato il difensore Chivu per discutere del futuro.

Argomenti più discussi: Domenica per l'Inter test con il Karlsruhe, tutto esaurito in 20 minuti; Karlsruhe-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - bet365; L'Inter comincia a riabbracciare i Nazionali: i 3 Nerazzurri che domani si alleneranno a Appiano; Inter, prima uscita stagionale contro il Karlsruher: dove vedere l'amichevole in tv.

Domani test a Karlshrue. Marotta con l’Inter nel ritiro tedesco. Pressing su Romero: l’agente vede AusilioStaffetta fra dirigenti nel ritiro tedesco dell’Inter. Ieri dopo pranzo a Donaueschingen è arrivato il presidente Beppe Marotta, ... sport.quotidiano.net