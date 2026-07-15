Inter asse caldo con il Tottenham | Spence e Romero nel mirino ma i costi frenano Marotta

L’Inter sta trattando con il Tottenham per portare in nerazzurro Spence e Romero. Le due operazioni sono in fase avanzata, ma i costi dei calciatori frenano le trattative. La società nerazzurra valuta anche un possibile interesse per Guéla Doué. La priorità resta il rinforzo della fascia destra e della difesa. La dirigenza lavora per completare la rosa in vista della prossima stagione, con l’attenzione rivolta alle trattative in corso.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri lavorano per rinforzare difesa e fascia destra: resta viva anche la pista Guéla Doué ma Spence è la priorità. Il mercato dell’ Inter entra in una fase sempre più intensa, con la dirigenza impegnata a individuare i profili giusti per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Le priorità sono ormai definite: serve un difensore centrale e un esterno destro, due ruoli ritenuti fondamentali per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Sportmediaset, uno dei club con cui i nerazzurri stanno mantenendo contatti è il Tottenham, da cui potrebbero arrivare due nomi già presenti sul taccuino di Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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