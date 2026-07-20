Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il ritiro estivo entra nel vivo e i movimenti della dirigenza accelerano le grandi manovre in vista della prossima stagione. A Donaueschingen, quartier generale della preparazione in Germania, si registrano novità cruciali sul fronte societario. Nella giornata di ieri, infatti, il direttore sportivo Piero Ausilio ha raggiunto il resto del gruppo per seguire da vicino i lavori della squadra. Il dirigente è arrivato nel corso del pomeriggio, effettuando subito un sopralluogo sul campo di allenamento prima di concedersi ai sostenitori presenti per foto e autografi. Vertice di mercato tra Ausilio e l’allenatore Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, blitz di Ausilio nel ritiro in Germania per fare il punto con Chivu

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INTER, BLITZ DA 35 MILIONI PER CHALOBAH E BATTERE IL COMO

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Inter, Ausilio raggiunge Chivu in ritiro. Non solo Spence, il mercato entra nel vivo. E Stones...Il direttore sportivo dell’Inter si è unito alla squadra durante il ritiro in Germania, raggiungendo anche il vice Baccin.

Mercato Inter, vertice di mercato tra Ausilio e Chivu: si definiscono le priorità per i prossimi colpiL'Inter ha convocato un incontro tra il direttore sportivo e il responsabile tecnico per definire le priorità di mercato.

Temi più discussi: Inter, Chivu aspetta risposte dal mercato: tutti gli obiettivi, i giocatori in bilico e chi resta; Juventus, a sorpresa in arrivo uno svincolato; La Juventus beffa l’Inter, blitz e colpo bianconero; Calciomercato 2026-2027 | Sessione estiva | Il mercato aperto ufficialmente il 29 giugno! | Tutte le news! Celik alla Juve!.

ATTA PASSÀ A NUTTATA Tre squadre molto infastidite per aver perso Atta. (Blitz notturno da 30M per Paratici, bravo). Milan che pensava di averlo in mano, Napoli che voleva regalarlo ad Allegri, Inter che ci aveva fatto un pensierino. La viola ha bagnato il na x.com

Nuova intervista RC su Bloomberg oggi. Non perdertela. reddit

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Ecco le due nuove priorità del mercato Inter. E se dovesse andar via Frattesi…L'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries: sarà Anan Khalaili che arriva dall'Union SG per 25 mln. E su ... msn.com