Mercato Inter blitz di Ausilio nel ritiro in Germania per fare il punto con Chivu

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel ritiro in Germania, il direttore sportivo dell’Inter ha incontrato il difensore Chivu per discutere del futuro. La squadra prosegue la preparazione estiva mentre la dirigenza accelera le operazioni di mercato in vista della prossima stagione.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il  ritiro estivo  entra nel vivo e i movimenti della dirigenza accelerano le grandi manovre in vista della prossima stagione. A  Donaueschingen, quartier generale della preparazione in  Germania, si registrano novità cruciali sul fronte societario. Nella giornata di ieri, infatti, il direttore sportivo  Piero Ausilio  ha raggiunto il resto del gruppo per seguire da vicino i lavori della squadra. Il dirigente è arrivato nel corso del pomeriggio, effettuando subito un sopralluogo sul campo di allenamento prima di concedersi ai sostenitori presenti per foto e autografi. Vertice di mercato tra Ausilio e l’allenatore Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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