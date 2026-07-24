Il Magna Graecia Film Festival inizierà domani a Soverato e si concluderà il 1° agosto. Si tratta della 23ª edizione dell’evento, che si svolge nella cittadina calabrese. La manifestazione prevede proiezioni, incontri e premiazioni legate al cinema. La rassegna si svolge nell’arco di una settimana, coinvolgendo registi, attori e altri professionisti del settore. L’apertura è prevista con una cerimonia ufficiale, seguita da una serie di eventi e spettacoli.

Magna Graecia Film Festival La 23a edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026 DA DOMANI AL VIA IL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL IN APERTURA CAN YAMAN, PIERO AUSILIO DIRETTORE SPORTIVO FC INTER, ANDREA MONTOVOLI E IVANA LOTITO Al via domani a Soverato la ventitreesima edizione del Magna Graecia Film Festival, uno dei principali festival cinematografici del Mezzogiorno e tra le manifestazioni che hanno ospitato il maggior numero di Premi Oscar e protagonisti del cinema internazionale. Diretto artisticamente da Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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