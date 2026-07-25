Domanda ruolo da GPS 2026 27 | inserire la Provincia non è obbligatorio Spieghiamo chi partecipa alla mini call veloce

Per la domanda sul ruolo da GPS 202627, inserire la “Provincia” non è obbligatorio. La mini call veloce riguarda chi partecipa alla procedura e si svolge entro il 29 luglio alle ore 14. Gli aspiranti in prima fascia GPS devono completare la domanda entro questa data. La richiesta si riferisce a un chiarimento già fornito negli anni precedenti e riguarda le modalità di compilazione della domanda di aggiornamento.

Rispondiamo ad un quesito ricorrente in questi giorni ma che ormai da anni è stato chiarito. Gli aspiranti inseriti a pieno titolo in prima fascia GPS sono chiamati a compilare, entro il prossimo 29 luglio ore 14.00, la domanda per la scelta delle 150 preferenze ai fini dell'assunzione in ruolo in caso di scorrimento della graduatoria. L'articolo Domanda ruolo da GPS 202627: inserire la “Provincia” non è obbligatorio. Spieghiamo chi partecipa alla mini call veloce . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aggiornamento GPS 2026, 86 FAQ pubblicate: il punto della situazione

Notizie e thread social correlati

Domanda per il ruolo da GPS sostegno: ultima preferenza l’intera provincia per poter partecipare all’eventuale mini call veloce?È in fase di completamento la domanda per il ruolo di GPS sostegno, con l’intera provincia come ultima preferenza per partecipare a eventuali...

Immissioni in ruolo GPS sostegno 2026/27, “Quante possibilità ho di essere assunta dalla I fascia e con mini call veloce?”Per ottenere un incarico dalla prima fascia delle GPS sostegno 2026/27, bisogna aspettare che gli Uffici Scolastici scorrano prima le Graduatorie di...

Temi più discussi: Domanda per il ruolo da GPS sostegno: ultima preferenza l'intera provincia per poter partecipare all'eventuale mini call veloce?; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; DOCENTE CHE HA ACCETTATO NOMINA IN RUOLO A.S. 2026/2027: PUO' ESSERE DESTINATARIO DI ALTRA NOMINA PER DIVERSO ORDINE E GRADO ?PUO' ACCETTARE SUPPLENZA DA GPS E CONGELARE RUOLO OTTENUTO?; Assunzioni sostegno: come cambiano le nomine da GPS e perché il ruolo è più difficile da ottenere.

Nella sezione della domanda dedicata agli incarichi finalizzati al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno è possibile indicare scuole di altre province della stessa regione? Al quesito ha risposto Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel co… x.com

Ruolo 2026/27 da GPS sostegno, nella domanda 150 preferenze non si possono indicare scuole di altre province. Pillole di Question TimeNella sezione della domanda dedicata agli incarichi finalizzati al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno è possibile indicare scuole di altre province della stessa regione? Al quesito ha risposto ... orizzontescuola.it

Domanda per il ruolo da GPS sostegno: ultima preferenza l’intera provincia per poter partecipare all’eventuale mini call veloce?In corso di compilazione la domanda di partecipazione all’eventuale scorrimento della prima fascia sostegno GPS ... orizzontescuola.it