Domanda per il ruolo da GPS sostegno | ultima preferenza l’intera provincia per poter partecipare all’eventuale mini call veloce?

Notizia in breve

È in fase di completamento la domanda per il ruolo di GPS sostegno, con l’intera provincia come ultima preferenza per partecipare a eventuali chiamate rapide. La richiesta riguarda la possibilità di accedere a posti ancora disponibili dopo gli scorrimenti delle graduatorie di istituto e delle graduatorie di merito. L’obiettivo è ottenere l’assegnazione di posti vacanti attraverso un eventuale mini concorso o chiamata veloce.