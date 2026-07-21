Domanda per il ruolo da GPS sostegno | ultima preferenza l’intera provincia per poter partecipare all’eventuale mini call veloce?

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È in fase di completamento la domanda per il ruolo di GPS sostegno, con l’intera provincia come ultima preferenza per partecipare a eventuali chiamate rapide. La richiesta riguarda la possibilità di accedere a posti ancora disponibili dopo gli scorrimenti delle graduatorie di istituto e delle graduatorie di merito. L’obiettivo è ottenere l’assegnazione di posti vacanti attraverso un eventuale mini concorso o chiamata veloce.

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In corso di compilazione la domanda di partecipazione all’eventuale scorrimento della prima fascia sostegno GPS, per l’attribuzione di posti ancora vacanti dopo lo scorrimento di GaE e GM. La risposta sul numero dei posti da attribuire, e in quali province, arriverà dopo il 30 luglio, data ultima indicata dal Ministero per le assunzioni per il ruolo posto sostegno, ivi compresi gli scorrimenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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