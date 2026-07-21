Domanda per il ruolo da GPS sostegno | ultima preferenza l’intera provincia per poter partecipare all’eventuale mini call veloce?
È in fase di completamento la domanda per il ruolo di GPS sostegno, con l’intera provincia come ultima preferenza per partecipare a eventuali chiamate rapide. La richiesta riguarda la possibilità di accedere a posti ancora disponibili dopo gli scorrimenti delle graduatorie di istituto e delle graduatorie di merito. L’obiettivo è ottenere l’assegnazione di posti vacanti attraverso un eventuale mini concorso o chiamata veloce.
In corso di compilazione la domanda di partecipazione all’eventuale scorrimento della prima fascia sostegno GPS, per l’attribuzione di posti ancora vacanti dopo lo scorrimento di GaE e GM. La risposta sul numero dei posti da attribuire, e in quali province, arriverà dopo il 30 luglio, data ultima indicata dal Ministero per le assunzioni per il ruolo posto sostegno, ivi compresi gli scorrimenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, certificazioni, riserve, preferenze e scelta sedi: a cosa fare attenzione
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Supplenze docenti 2026/27: domanda dal 16 luglio. Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze, continuità sostegno, prima fascia GPS sostegno e mini call veloceA partire dal 16 luglio si potrà presentare la domanda per le supplenze dei docenti relative all'anno scolastico 2026/27.
Temi più discussi: Domanda nomine in ruolo docenti 2026/27, online la pagina del Ministero + le FAQ; Fase 2 immissioni in ruolo docenti 2026/27: come avviene la scelta della scuola e cosa fare con la domanda GPS; GPS 2026, docenti di ruolo: quando possono accettare le supplenze?; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi.
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La compilazione della domanda di assegnazione provvisoria richiede particolare attenzione, soprattutto per i docenti immessi in ruolo negli ultimi anni, ai quali si applicano regole differenti in materia di vincoli alla mobilità. x.com
Domanda 150 preferenze entro il 29 luglio, supplenze anche per i docenti di ruolo. IndicazioniAnche i docenti di ruolo, già assunti, presenti nelle GPS 2026/28 possono presentare domanda tramite la procedura Informazione nomine supplenze per l'anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it
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