Immissioni in ruolo GPS sostegno 2026 27 Quante possibilità ho di essere assunta dalla I fascia e con mini call veloce?

Per ottenere un incarico dalla prima fascia delle GPS sostegno 202627, bisogna aspettare che gli Uffici Scolastici scorrano prima le Graduatorie di Merito e poi i nuovi elenchi regionali. Solo dopo questa fase si potranno effettuare eventuali nomine, anche con modalità di chiamata rapida o mini call. La possibilità di essere assunti dipende quindi dall’ordine di scorrimento delle graduatorie e dalla disponibilità di posti.

Prima di poter attingere alla I fascia delle GPS per le nomine finalizzate al ruolo 202627 suoi posti di sostegno, gli Uffici Scolastici, dopo aver attinto dalle Graduatorie di Merito, dovranno obbligatoriamente scorrere i nuovi elenchi regionali. Solo in seconda battuta, quindi, si passerà alla I fascia e relativi elenchi aggiuntivi, e all fine si attiverà la mini call veloce. Cosa determina questo ulteriore passaggio? Cerchiamo di capirlo, facendo riferimento anche alle immissioni avvenute per quest’anno scolastico 202526. L'articolo Immissioni in ruolo GPS sostegno 202627, “Quante possibilità ho di essere assunta dalla I fascia e con mini call veloce?” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali

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