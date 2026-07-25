Un uomo di 45 anni, residente a Macerata, è stato arrestato dopo aver presentato un documento romeno falso per ottenere la carta di identità italiana. Durante un controllo, il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, ha mostrato un documento sospetto. Contestualmente, sono state denunciate altre due persone coinvolte in attività di falsificazione di documenti. L’indagine è in corso per verificare eventuali collegamenti con altre pratiche illecite.

Esibisce un documento romeno falso per ottenere la carta di identità italiana, arrestato un operaio moldavo che vive a Macerata. Nel corso di un controllo, l’uomo, 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha esibito una carta d’identità romena sospetta. Così gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Macerata hanno svolto gli accertamenti. È emerso che il documento era contraffatto ed era stato utilizzato per attestare falsamente la cittadinanza in uno stato membro dell’Unione Europea. Grazie a questo, l’uomo era riuscito a ottenere l’iscrizione anagrafica nel Comune di Macerata e, di conseguenza, gli era stata rilasciata la carta d’identità italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Documenti taroccati per i permessi. Scattano un arresto e due denunce

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Fa il fenomeno. Afferma che l’ @Inter ha fornito documenti falsi alla @FIGC per l’iscrizione ai campionati. Eventualità mai evidenziata da società di revisione, organismi di vigilanza e procure. Vai a denunciare SOMARO. E l’analfabeta funzionale sarei io Piang x.com

Il DM ha creato un personaggio troppo coinvolto, come gli dico? reddit

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