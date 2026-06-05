Permessi falsi per sostare gratis | scattano denunce e sequestri per i furbetti del pass disabili

Notizia in breve

Sono state denunciate diverse persone che utilizzavano permessi falsi o scaduti per sostare gratuitamente in zone riservate. Tra le irregolarità riscontrate, ci sono fotocopie a colori dei pass, permessi ormai scaduti esposti sui veicoli e pass intestati a persone decedute da mesi, usati per evitare il pagamento dei parcheggi. Sono stati inoltre sequestrati numerosi pass non validi. Le autorità hanno avviato controlli mirati per contrastare le pratiche illecite legate all’uso dei permessi di sosta per disabili.