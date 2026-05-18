Dopo denunce e braccialetto elettronico fanno pace dormendo insieme | ma scattano due nuove denunce

Dopo aver presentato denunce e aver adottato il braccialetto elettronico, due persone coinvolte hanno deciso di passare una notte insieme, senza conflitti evidenti. Tuttavia, poco tempo dopo, sono state presentate due nuove denunce alle autorità. Alla Centrale della Questura, è stato attivato un allarme che segnalava una possibile situazione di stalking, riferita a una delle persone coinvolte. La vicenda si è svolta nel contesto di controlli e interventi delle forze dell'ordine.

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