Dopo denunce e braccialetto elettronico fanno pace dormendo insieme | ma scattano due nuove denunce
Dopo aver presentato denunce e aver adottato il braccialetto elettronico, due persone coinvolte hanno deciso di passare una notte insieme, senza conflitti evidenti. Tuttavia, poco tempo dopo, sono state presentate due nuove denunce alle autorità. Alla Centrale della Questura, è stato attivato un allarme che segnalava una possibile situazione di stalking, riferita a una delle persone coinvolte. La vicenda si è svolta nel contesto di controlli e interventi delle forze dell'ordine.
Alla Centrale della Questura, ancora una volta, è suonato l'alert che indicava un potenziale pericolo per una persona oggetto di stalking. La Centrale, dopo pochi secondi, ha ricondotto l'allarme al braccialetto elettronico imposto dal Tribunale di Perugia a un cittadino ecuadoriano – classe 1989. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
E che sarà mai il braccialetto elettronico - Gianluca Giangiobbe | La Zanzara del 11.05.2026
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