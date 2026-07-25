Documenti falsi e frode | 59enne arrestato

Un uomo di 59 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Cesena. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Ravenna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, aveva a suo carico accuse legate a documenti falsi e frode.

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno dato esecuzione all’ ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna, a carico di un uomo di 59 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti. L’uomo, che a seguito di serrati accertamenti svolti dai carabinieri, è stato rintracciato in un domicilio di Cesena, deve scontare un cumulo di pena residua di quattro anni, quattro mesi e dodici giorni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 1.490 euro di multa. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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