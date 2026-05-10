Moncalieri | arrestato latitante con Red Notice e falsi documenti

Un uomo è stato arrestato a Moncalieri dopo essere stato latitante per tre anni. Era ricercato con un avviso di cattura internazionale e utilizzava documenti falsi per nascondersi. Le autorità italiane hanno individuato e fermato il sospetto, che si trovava in regola con documenti falsificati. In Albania, gli erano stati contestati gravissimi reati, anche se non sono stati specificati i dettagli.

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