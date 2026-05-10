Moncalieri | arrestato latitante con Red Notice e falsi documenti
Un uomo è stato arrestato a Moncalieri dopo essere stato latitante per tre anni. Era ricercato con un avviso di cattura internazionale e utilizzava documenti falsi per nascondersi. Le autorità italiane hanno individuato e fermato il sospetto, che si trovava in regola con documenti falsificati. In Albania, gli erano stati contestati gravissimi reati, anche se non sono stati specificati i dettagli.
? Domande chiave Come ha fatto a nascondersi per tre anni con documenti falsi?. Quali crimini gravissimi gli erano stati attribuiti in Albania?. Cosa ha permesso alla Squadra Mobile di smascherare l'inganno spagnolo?. Come avverrà il rimpatrio del latitante verso il tribunale di Tirana?.? In Breve Latitante ricercato da tre anni per omicidio e associazione criminale in Albania.. Documenti spagnoli contraffatti scoperti tramite verifiche tecniche della polizia scientifica a Torino.. Condanna definitiva di tre anni e quattro mesi emessa dal tribunale di Tirana.. Arresto a Moncalieri seguito da procedure giudiziarie per l'estradizione verso l'Albania.🔗 Leggi su Ameve.eu
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