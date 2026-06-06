Roma arrestata latitante | frode da 60 milioni e documenti falsi

Notizia in breve

Una donna di 41 anni è stata arrestata a Roma con l’accusa di aver frodato per circa 60 milioni di euro e di aver prodotto documenti falsi. È stata trovata nascosta nel centro della città, dove si era rifugiata. La donna era coinvolta nel riciclaggio di denaro e nella gestione di capitali illeciti. Le indagini hanno accertato il suo ruolo nell’organizzazione di attività fraudolente e nella falsificazione di documenti.