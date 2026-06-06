Roma arrestata latitante | frode da 60 milioni e documenti falsi
Una donna di 41 anni è stata arrestata a Roma con l’accusa di aver frodato per circa 60 milioni di euro e di aver prodotto documenti falsi. È stata trovata nascosta nel centro della città, dove si era rifugiata. La donna era coinvolta nel riciclaggio di denaro e nella gestione di capitali illeciti. Le indagini hanno accertato il suo ruolo nell’organizzazione di attività fraudolente e nella falsificazione di documenti.
Come faceva la donna a nascondersi nel cuore di Roma?. Quale ruolo giocava la quarantunenne nel riciclaggio dei capitali?. Come funzionavano le tre società schermo per spostare il denaro?. Chi sono i vertici dell'organizzazione criminale internazionale coinvolti?.? In Breve Ruolo chiave nella contraffazione documentale per riciclaggio di capitali illeciti.. Utilizzo di tre società schermo per movimentare denaro tramite canali bancari.. Operazione coordinata tra Polizia di Stato, SCIP e autorità del Lussemburgo.. Indagine focalizzata su una società fittizia individuata sul territorio italiano.. Una latitante catturata nel Trionfale per una frode da 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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