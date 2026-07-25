Il Milan ha ricevuto un comunicato ufficiale riguardante Rafael Leão, che modifica i piani di mercato della squadra. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse di due club di calcio turco, Galatasaray e Fenerbahçe, per il giocatore. Tuttavia, il comunicato ufficiale chiarisce la posizione del club e indica che la trattativa non procede. La notizia rappresenta un cambiamento rispetto alle voci di mercato circolate recentemente.

In questi giorni vi abbiamo raccontato nel dettaglio dell'interesse di due big del calcio turco, Galatasaray e Fenerbahçe, per Rafael Leão. L'attaccante portoghese classe 1999 è in uscita dal Milan e per lui si è vociferato a lungo di una maxi-offerta di stipendio su base quadriennale: 10 milioni di euro a stagione sponda giallorossa e 12 milioni proposti dai gialloblù di Istanbul. Sul fronte cartellino, il Galatasaray avrebbe pronti 30 milioni di euro, mentre il Fenerbahçe si sarebbe spinto fino a 50 milioni (bonus inclusi) per assicurarsi il nativo di Almada. Un'offerta, quest'ultima, che potrebbe soddisfare il Diavolo, il quale finora ha sempre fissato il prezzo di vendita stimato per Leão in un'ampia forbice compresa tra i 50 e i 70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Doccia fredda Leão, arriva il comunicato ufficiale che gela il Milan: cambia tutto per il mercato

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