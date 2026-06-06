Milan cambia tutto per il nuovo allenatore | il comunicato ufficiale

Il club ha annunciato ufficialmente il cambio di allenatore. La decisione arriva dopo le recenti prestazioni della squadra e sarà in vigore da subito. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui nomi coinvolti è stato reso noto nel comunicato. La squadra si prepara a una nuova fase sotto la guida di un nuovo tecnico. La società ha ringraziato il precedente allenatore per il lavoro svolto. La prima partita con il nuovo allenatore è prevista in programma già questa settimana.

Altro colpo di scena per quel che concerne la panchina della compagine rossonera: ecco le ultimissime. Dopo il clamoroso addio di Max Allegri, il Milan si è messo subito alla ricerca di un nuovo allenatore che possa rilanciare le ambizioni del club rossonero dopo il quinto posto di quest’anno. Tantissimi i profili accostati alla panchina della compagine meneghina, ma ora arriva un importante aggiornamento: a guidare il Milan non sarà sicuramente il corteggiatissimo Andoni Iraola che ha appena firmato con il Liverpool. Iraola (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale dei Reds: “ Il Liverpool FC conferma che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club in vista della stagione 2026-27. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Mercato MilanCardinale Cambia Tutto! Ecco il Nuovo Allenatore

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Cambia tutto nel #Milan. Da oggi a mezzogiorno inizieranno una sertire intontri con Gerry #Cardinale per stabilire il futuro del club. Da non escludere il nome di Antonio #Conte per la panchina, visto come una possibile soluzione ai problemi attuali. via @C x.com

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Al Milan è cambiato tutto, ma in realtà non è cambiato niente: le divisioni interne che stanno complicando la rivoluzione di CardinaleBasta divisioni interne dopo la rivoluzione di Cardinale? Macché, ora ci sono Ibrahimovic e Calvelli che hanno visioni diverse sull'area tecnica del Milan ... milannews.it

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