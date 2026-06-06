Milan cambia tutto per il nuovo allenatore | il comunicato ufficiale

Da calciomercato.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il club ha annunciato ufficialmente il cambio di allenatore. La decisione arriva dopo le recenti prestazioni della squadra e sarà in vigore da subito. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui nomi coinvolti è stato reso noto nel comunicato. La squadra si prepara a una nuova fase sotto la guida di un nuovo tecnico. La società ha ringraziato il precedente allenatore per il lavoro svolto. La prima partita con il nuovo allenatore è prevista in programma già questa settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Altro colpo di scena per quel che concerne la panchina della compagine rossonera: ecco le ultimissime. Dopo il clamoroso addio di Max Allegri, il Milan si è messo subito alla ricerca di un nuovo allenatore che possa rilanciare le ambizioni del club rossonero dopo il quinto posto di quest’anno. Tantissimi i profili accostati alla panchina della compagine meneghina, ma ora arriva un importante aggiornamento: a guidare il Milan non sarà sicuramente il corteggiatissimo Andoni Iraola che ha appena firmato con il Liverpool. Iraola (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale dei Reds: “ Il Liverpool FC conferma che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club in vista della stagione 2026-27. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan cambia tutto per il nuovo allenatore il comunicato ufficiale
© Calciomercato.it - Milan, cambia tutto per il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mercato MilanCardinale Cambia Tutto! Ecco il Nuovo Allenatore

Video Mercato MilanCardinale Cambia Tutto! Ecco il Nuovo Allenatore

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Esonero Matias Almeyda: il Siviglia cambia allenatore! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sull’addio in panchina

Leggi anche: Padova, ufficiale la scelta del nuovo allenatore: arriva Breda! Il comunicato

Temi più discussi: Bergomi: Milan, cambiare tutto per uscire dalla crisi, ma Ibrahimovic…; Napoli, cambia tutto: arriva Allegri. Pronto un biennale; Balsamo si prende anche Buja, ma domani cambia tutto; Napoli - Milan : 1 - 0 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche.

milan cambia tutto perAl Milan è cambiato tutto, ma in realtà non è cambiato niente: le divisioni interne che stanno complicando la rivoluzione di CardinaleBasta divisioni interne dopo la rivoluzione di Cardinale? Macché, ora ci sono Ibrahimovic e Calvelli che hanno visioni diverse sull'area tecnica del Milan ... milannews.it

Milan, la Champions cambia tutto: due super regali già pronti per AllegriI rossoneri pianificano già il mercato estivo: due colpi pronti per il tecnico livornese in caso di qualificazione in Champions ... spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web