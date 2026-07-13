Doccia fredda Inter | l’affare è saltato la decisione cambia i piani del mercato

L'affare per il trasferimento di Anan Khalaili all’Inter è saltato. Il laterale israeliano dell’Union Saint-Gilloise non ha ottenuto l’idoneità sportiva richiesta dalla normativa italiana. Di conseguenza, il club nerazzurro non potrà tesserarlo e il mercato si modifica di conseguenza. La trattativa, ormai considerata conclusa, cambia i piani e le strategie di mercato del club. Nessun altro dettaglio riguardante alternative o rinvii è stato comunicato.

Sembrava ormai tutto definito, ma il trasferimento di Anan Khalaili all’Inter è definitivamente sfumato. Il laterale israeliano dell’ Union Saint-Gilloise non ha infatti ottenuto l’ idoneità sportiva prevista dalla normativa italiana e, di conseguenza, il club nerazzurro non potrà procedere con il tesseramento. A confermare la notizia è stato il presidente Giuseppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2026-2027. L’operazione era stata chiusa sotto ogni aspetto, dall’accordo tra i club all’intesa economica con il giocatore. Tuttavia, l’esito degli accertamenti medici svolti presso il Coni ha bloccato definitivamente il trasferimento, costringendo l’Inter a cambiare improvvisamente strategia sul mercato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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