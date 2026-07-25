Un uomo è stato trovato morto con ferite gravi causate da un animale selvatico. La scena si è svolta in una zona rurale, dove i soccorritori hanno accertato il decesso. La vittima presentava ferite profonde, compatibili con attacchi di una bestia. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e il tipo di animale coinvolto. Nessuna persona è stata ancora identificata come responsabile.

Un drammatico epilogo segna la vicenda che ha sconvolto la comunità locale, trasformando un brutale episodio di violenza di strada in un’inchiesta per omicidio. È stato picchiato da una persona con cui ha avuto un diverbio per strada e dopo due mesi il suo cuore ha smesso di battere. È morto così a 77 anni Sabino di Palma: l’uomo, residente a Canosa di Puglia, nel Barese, lo scorso 30 maggio era stato aggredito con violenza in strada ed aveva riportato un trauma cranico. Per questo era stato prima ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria, e poi trasferito in un hospice a Bisceglie dove è deceduto nella tarda serata di ieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Distrutto da una bestia”. Italia, la morte atroce di Sabino. Figlia disperata

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