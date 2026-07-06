Un uomo di 56 anni è morto in un incidente agricolo avvenuto a Levice, in alta Langa cuneese. La vittima stava lavorando nei campi quando si è verificato il tragico incidente. La comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità di Levice, in alta Langa cuneese, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente agricolo mentre lavorava nei campi. L’uomo è rimasto vittima del ribaltamento del trattore che stava conducendo. L’allarme è scattato nelle campagne del territorio comunale, in una zona rurale dove l’agricoltore era impegnato nelle attività quotidiane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza partita da Cortemilia e l’ elisoccorso del 118 decollato da Torino. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto che constatare il decesso sul posto, avvenuto a seguito delle gravissime ferite riportate nell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Una morte atroce”. L’orrore in Italia, poi la scoperta: chi è la vittima, una città intera sconvolta

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