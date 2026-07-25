Picchiato in strada durante una lite a Canosa Sabino muore dopo due mesi di agonia | Distrutto da una bestia

Notizia in breve

Sabino di Palma, 77 anni, è deceduto dopo due mesi di coma a causa delle ferite riportate durante un'aggressione avvenuta in strada a Canosa di Puglia. L’uomo era stato picchiato brutalmente durante una lite e le sue condizioni si sono aggravate nel tempo. Un 48enne è stato già fermato in relazione all’incidente.