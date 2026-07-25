Picchiato in strada durante una lite a Canosa Sabino muore dopo due mesi di agonia | Distrutto da una bestia
Sabino di Palma, 77 anni, è deceduto dopo due mesi di coma a causa delle ferite riportate durante un'aggressione avvenuta in strada a Canosa di Puglia. L’uomo era stato picchiato brutalmente durante una lite e le sue condizioni si sono aggravate nel tempo. Un 48enne è stato già fermato in relazione all’incidente.
È morto dopo due mesi di agonia Sabino di Palma, il 77enne picchiato brutalmente per strada a Canosa di Puglia al culmine di una lite. Un 48enne era già stato fermato. La figlia: "Ti giuriamo che ti daremo la giustizia che meriti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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