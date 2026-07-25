Disservizi sui sistemi OpenAI | tassi di errore elevati per ChatGPT Codex e API

Una serie di problemi tecnici ha colpito i sistemi di OpenAI, tra cui ChatGPT, Codex e le API. I servizi stanno registrando tassi di errore elevati, provocando disservizi diffusi a livello mondiale. Gli utenti e gli sviluppatori stanno riscontrando difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme, con molte richieste che non vengono evase correttamente. La società sta lavorando per risolvere i problemi, ma al momento non sono stati forniti tempi di ripristino.

San Francisco, 25 luglio 2026 – Una nuova ondata di problemi tecnici sta interessando i principali servizi sviluppati da OpenAI, causando disagi a livello globale a sviluppatori e utenti finali. L’azienda ha avviato un’indagine in seguito all’aumento anomalo dei tassi di errore rilevati sulle proprie piattaforme, segnalando una situazione criticità ancora in corso di risoluzione. L’anomalia, individuata e presa in carico dal team di ingegneri, sta impattando in modo diretto il funzionamento delle API, della piattaforma conversazionale ChatGPT e del servizio Codex. In base ai dati del monitoraggio dei sistemi, l’infrastruttura di ChatGPT registra un livello di uptime pari al 99. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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