Codex arriva su Chrome | l’IA di OpenAI rivoluziona il coding web

Un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale di OpenAI è stato integrato nel browser Chrome, portando un cambiamento nel modo in cui gli sviluppatori affrontano il coding web. Questa novità permette di lavorare senza dover passare tra diverse finestre e ottimizza le operazioni di debugging grazie a un'integrazione diretta con i DevTools. La funzione mira a semplificare le attività quotidiane degli sviluppatori, riducendo i passaggi e migliorando l’efficienza.

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? Domande chiave Come cambierà il flusso di lavoro senza più cambiare finestre?. Perché l'integrazione con i DevTools trasforma il debugging quotidiano?. Come influirà l'unificazione con Atlas sul futuro del coding?. Chi potrà finalmente programmare grazie all'accessibilità su Windows?.? In Breve Lancio estensione 8 maggio 2026 dopo precedente versione macOS di febbraio 2026.. Francesco Messina riporta compatibilità estesa a Windows oltre al precedente limite Apple.. Integrazione con DevTools Chrome permette debugging contestuale basato su dati reali.. Piano OpenAI prevede unificazione tra Codex, ChatGPT e futuro browser Atlas.. L’estensione per Chrome dedicata a Codex è arrivata questo 8 maggio 2026 alle ore 10:51, portando le funzioni di OpenAI direttamente all’interno del browser per facilitare il lavoro degli sviluppatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Codex arriva su Chrome: l’IA di OpenAI rivoluziona il coding web Notizie correlate OpenAI: arrivano i Codex Pets, piccoli assistenti per il codice? Cosa scoprirai Come cambierà la concentrazione durante il coding con questi assistenti? Quali personaggi della community stanno popolando... Gemini rivoluziona la voce: addio ai modelli fissi, arriva l’IA su misura? Cosa sapere Codice nell'app Google indica la rimozione delle attuali voci preimpostate per Gemini. Una raccolta di contenuti Si parla di: Codex non è più solo per programmatori e diventa agente lavorativo universale. Codex di OpenAI arriva su Chrome con una nuova estensione AIOpenAI estende il proprio sistema di coding basato su intelligenza artificiale. Il Codex di OpenAI arriva su Google Chrome tramite una nuova estensione. Il sistema si integra nel browser e introduce ... techprincess.it Codex di OpenAI su Chrome, l'estensione per testare e sviluppareOpenAI lancia un'estensione Chrome per Codex che testa web app, raccoglie contesto dalle schede e usa DevTools in parallelo. msn.com